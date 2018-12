Tav, Salvini lancia l'idea del referendum: "Io tifo per il sì"

Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini oggi ha parlato del Tav e, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha detto:

I giornalisti hanno ovviamente dato un nome alle cose e, ben sapendo che "chiedere ai cittadini cosa ne pensano" vuol dire indire un referendum, gli hanno chiesto se è così e lui ha ribadito:

"Perché no? [...]L'unica cosa che non può succedere è che si vada avanti ancora per settimane o per mesi a discutere. [...] Serve una risposta nelle prossime settimane: i cantieri si aprono o non si aprono. L'importante è avere dei sì o nei no. Io tifo sì. Se i tecnici ci dicessero no o forse, bisogna ascoltare i cittadini"