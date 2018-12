Sondaggi: M5S in calo, Lega stabile. Italiani preoccupati per la manovra

Di redazione Blogo.it martedì 11 dicembre 2018

Il 53% non si fida della legge di bilancio.

Dagli ultimi sondaggi politici emergono tre trend principali: il MoVimento 5 Stelle, dopo un lieve rialzo nella scorsa settimana, torna in calo e vede aumentare il divario dalla Lega, il Carroccio è più o meno stabile ed è saldamente il primo partito, gli italiani si fidano sempre meno della manovra economica.

Per quanto riguarda le percentuali dei singoli partiti, Swg ha effettuato un sondaggio per il Tg di La7 dal quale emerge che i pentastellati hanno perso un altro 1,1% attestandosi al 26,2%, mentre Tecné, per Quarta Repubblica, li vede al 25,5%.

La Lega, secondo Sgw, è al 32%, quindi stabile dopo la lunga ascesa dei mesi scorsi, per Tecné è al 33,2%. La manifestazione in Piazza del Popolo di sabato scorso, 8 dicembre, non ha dunque influito molto sulle percentuali del Carroccio.

Gli altri partiti sono molto indietro rispetto alle due forze di governo. Per Swg il PD ha perso un altro 0,1% ed è ora al 17,5%, Forza Italia è cresciuta dello 0,5% ed è ora all'8,7% mentre Fratelli d'Italia ha uno 0,4% in più ed è al 3,7%. In crescita +Europa di Emma Bonino con un +0,2% che la porta al 3%, stabile invece Potere al Popolo con il 2,4%. Viene ancora sondato Liberi e Uguali, anche se in realtà si è sciolto, ed è al 2,3%.

Nonostante la "forza" dei due partiti di governo, l'esecutivo Conte ha però un motivo di preoccupazione che è rappresentato dalla manovra economica. Giorno dopo giorno la sfiducia degli italiani nei confronti della legge di bilancio aumenta. Il 26 ottobre i giudizi negativi erano il 46%, a metà novembre sono saliti al 48%, nel sondaggio di ieri, 10 dicembre, sono saliti al 53%.

Segno evidente che il tira e molla con l'Europa, la possibilità di una procedura di infrazione e l'incertezza sui punti chiave della manovra come il reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni, stiano influenzando sempre più negativamente l'opinione degli italiani sulla legge di bilancio.