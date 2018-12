Martina: "Boschi presidente del PD? Non parlo di nomi". E sulla manovra: "È vuota"

Di redazione Blogo.it martedì 11 dicembre 2018

Nel corso della sua ospitata a "Circo Massimo", su Radio Capital, Maurizio Martina questa mattina, oltre a rispondere a quanto scritto ieri da Matteo Renzi, ha parlato anche della futura presidenza del PD e dell'operato dell'attuale governo, guidato da Lega e M5S. A Martina, che nei giorni scorsi ha detto che vorrebbe una donna come Presidente del PD, è stato chiesto se questa donna potrebbe essere Maria Elena Boschi, ma lui ha risposto:

"Basta parlare di nomi. È la solita tattica di qualcuno che vuole solo polemiche. Non discuto di organigrammi e di congressi a tavolino. A me interessa mettere in campo un percorso di cambiamento nell'unità del partito. A me interessa portare il Pd dove non è andato in questi anni. Nei luoghi del lavoro e del disagio prima di tutto"

Poi è tornato su un altro argomento affrontato nei giorni scorsi, quello di un dialogo con il MoVimento 5 Stelle, su cui ha detto:

"È impossibile. Il Movimento in questi mesi si è appiattito sulla Lega. Non c'è margine di autonomia e lo si vede anche in queste ore, l'agenda è dettata esclusivamente da Salvini"

Infine, il suo commento sulla manovra economica del governo Conte e l'ha definita "vuota" perché "hanno dovuto rinviare tutto al Senato", poi ha aggiunto: