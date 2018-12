Time, i guardiani della verità sono le "Persone dell'anno 2018"

Di redazione Blogo.it martedì 11 dicembre 2018

I guardiani e la guerra alla verità. Il TIME ha scelto le "Persone dell'anno 2018" concentrandosi sulle persecuzioni che migliaia di giornalisti devono subire ogni giorno per far emergere verità che in tanti vorrebbero rimanessero celate.

I guardiani e la guerra alla verità. Puntuale come ogni dicembre, il magazine TIME ha scelto la Persona dell'Anno e per questo 2018 ha deciso di dedicare ben quattro copertine ai guardiani della verità, i giornalisti uccisi o perseguitati proprio perché stavano facendo il loro lavoro.

Quattro i casi-simbolo scelti dal Time, rappresentativi di un pericolo che migliaia di giornalisti corrono ogni giorno da una parte dall'altra del Mondo. Una è dedicata a Jamal Khashoggi, il giornalista saudita ucciso e torturato dopo essersi recato al consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul il 2 ottobre 2018.

L'altra presenta una foto di Maria Ressa, la giornalista filippina che tramite il sito da lei co-fondato, Rappler, ha documentato la dura lotta alla droga e gli omicidi ordinati dal Presidente delle Filippine Rodrigo Duterte e per questo è stata perseguitata dal governo.

La foto di gruppo è quella della redazione della rivista The Capital di Annapolis, in Maryland, teatro di una sparatoria lo scorso 28 giugno. L'attentatore, Jarrod Ramos, fece irruzione nella redazione e uccise cinque persone e ne ferì 2 perché, qualche anno prima, il giornale aveva pubblicato un articolo che documentava le sue molestie nei confronti di un conoscente.

L'ultima copertina è dedicata ai giornalisti del Myanmar Kyaw Soe Oo e Wa Lone, arrestati per avere documentato l'uccisione di 10 Rohingya musulmani, perseguitati dalle forze militari del Paese. Per questo sono stati condannati 7 anni di carcere, poco meno dei killer che i due hanno aiutato a smascherare, condannati invece a 10 anni di prigione.

La rivista cita tantissimi altri casi e spiega di aver fatto questa scelta perché oggi la democrazia sembra in ritirata in molte parti del Mondo e informare i cittadini è più importante che mai. Questo assalto alla verità e a chi cerca di far emergere la verità in Paesi e luoghi in cui tutto o quasi è controllato da governi e dittature non può essere taciuto. Non più.