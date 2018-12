Strasburgo, Salvini: "Arresto immediato di chi in queste ore sta esultando online" | Video

Strasburgo, è caccia all'uomo: chi è il ricercato Chérif C. e come è riuscito a fuggire

L'identikit dell'attentatore di Strasburgo: chi è Chérif C., l'uomo che ha sparato l'11 dicembre 2018 ed è ancora in fuga. Alla polizia è sfuggito tre volte in poche ore.