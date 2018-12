Brexit, stasera voto di sfiducia al governo di Theresa May

Di redazione Blogo.it mercoledì 12 dicembre 2018

I ribelli del partito della stessa May hanno raggiunto il numero di firme per votare la sfiducia.

Theresa May questa sera dovrà affrontare l'ennesimo ostacolo: il voto di sfiducia promosso da una fronda del suo stesso partito, quello dei conservatori, guidata da Boris Johnson e Jacob Rees-Mogg. Johnson, lo ricordiamo, il 9 luglio scorso è stato uno dei primi membri del governo May a dimettersi dalla sua carica di Segretario di Stato per gli Affari Esteri e del Commonwealth per protesta contro l'accordo con l'UE sulla Brexit.

I conservatori ribelli hanno così ora raccolto le 48 firme necessarie per promuovere il voto di sfiducia e per avere la meglio stasera hanno bisogno di 158 voti su 315 parlamentari. In queste ultime ore, dopo che Theresa May è andata a Bruxelles senza preoccuparsi del voto in Parlamento, l'opposizione interna è cresciuta e potrebbe anche avere la meglio, anche se per ora sembra improbabile.

In ogni caso, se davvero la Premier stasera dovesse essere sfiduciata, perderebbe la guida del Paese e del Partito e nel Regno Unito scoppierebbe un vero e proprio caos politico, tanto che è addirittura difficile prevedere come si potrebbero mettere le cose, visto che le trattative per la Brexit passerebbero in altre mani (chissà quali...).