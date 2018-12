Manovra, governo cede all'Ue ma Moscovici avverte: "deficit al 2.04% non basta"

Di redazione Blogo.it giovedì 13 dicembre 2018

La proposta del governo Conte per evitare la procedura di infrazione Ue, cioè abbassare il deficit dal 2,4% inizialmente previsto al 2,04%, non basta. Il commissario agli Affari economici parla chiaro ma tiene la porta aperta

La proposta del governo Conte per evitare la procedura di infrazione Ue, cioè abbassare il deficit dal 2,4% inizialmente previsto al 2,04%, non basta. Il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici smorza l'ottimismo circolato ieri sera al termine dell'incontro tra Jean Claude Juncker e Giuseppe Conte. "Non ci siamo ancora" anche se, ammette il commissario, si tratta di "un passo nella giusta direzione e passi da fare ce ne sono ancora, forse da entrambe le parti". Un portavoce della commissione dopo il faccia a faccia Conte-Juncker aveva riferito di "buoni progressi" aggiungendo che "c'è ancora del lavoro tecnico da fare".

Conte: reddito e quota 100 nei tempi previsti

Conte ieri sera aveva assicurato che nonostante la proposta di riduzione del deficit relativa alla manovra di bilancio, con lo zampino decisivo del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti (Lega), il governo non avrebbe tradito gli italiani rispettando "gli impegni su reddito e quota 100". I due provvedimenti saranno operativi "nei tempi previsti" ha ribadito Conte, cioè tra febbraio e marzo 2019 secondo le ultime dichiarazioni di esponenti dell'esecutivo. Anche se nella manovra già approvata alla Camera, e ora attesa al Senato, reddito e quota 100 non ci sono: i due capisaldi della legge di bilancio dovranno infatti essere messi nero su bianco con due provvedimenti collegati.

Tria lascia il governo a gennaio?

Dopo aver incontrato il presidente della Commissione Ue, Conte ha visto i due vicepremier per fare il punto della situazione. Intanto secondo indiscrezioni di stampa Giovanni Tria, messo alle corde da Salvini e Di Maio, sarebbe pronto a lasciare il Mef a manovra approvata; si fanno già dei nomi per la sua sostituzione tra cui quello del professore di economia politica esperto in debito pubblico Gustavo Piga.