L'alta corte brasiliana ordina lʼarresto immediato di Cesare Battisti

Di redazione Blogo.it venerdì 14 dicembre 2018

Cesare Battisti: Luis Fux, magistrato del Supremo Tribunale Federale brasiliano ordina l'arresto, per pericolo di fuga, dell'ex terrorista di cui l'Italia chiede da tempo l'estradizione. L'avvocato: non ne so niente

La magistratura brasiliana ha ordinato l'arresto di Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac (Proletari armati peri il comunismo) condannato all'ergastolo in Italia in contumacia per quattro omicidi, di cui due sarebbero stati commessi da lui materialmente, uno in concorso e uno in concorso morale secondi i giudici. Omicidi di cui l'ex terrorista, condannato anche per altri reati legati alla lotta armata, nega ogni responsabilità.

Ora è Luis Fux, magistrato del Supremo Tribunale Federale brasiliano, a ordinare l'arresto di Cesare Battisti, di cui l'Italia chiede da tempo l'estradizione. L'arresto dell'ex terrorista rossa era stato già chiesto dalla procuratrice generale del Brasile Raquel Dodge per "evitare il rischio di fuga e assicurare una eventuale estradizione"

A dare la notizia dell'ordinanza "immediatamente esecutiva" del giudice Fux è Tv Globo secondo cui il supremo magistrato ha revocato una sua precedente ordinanza di ottobre 2017 che assicurava la non estrazione di Battisti in Italia.

I tempi di Lula sono lontani e dopo la recente elezione del nuovo presidente brasiliano di estrema destra Jair Bolsonaro, la Corte suprema sta accelerando le procedure per far estradare il più presto possibile Cesare Battisti.

Stupore da aperte ddell'avvocato dell'ex membro dei Pac, avvocato Igor Tamasauskas, che spiega di aver appreso della richsira di arresto "dai media... Non ho avuto accesso alla decisione del giudice, l'ho saputo dai media, non posso commentare".