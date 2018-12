Piccola lite May-Juncker: "Come mi hai chiamata"? | Video

Di redazione Blogo.it sabato 15 dicembre 2018

Secondo l’interpretazione del labiale di Theresa May, la premier britannica avrebbe affrontato Jean Claude Juncker così: "Mi hai definita fumosa"

Discussione per Theresa May e Jean Claude Juncker. Anzi, secondo quanto riferiscono fonti di Channel 5 News, quella tra la premier britannica e il presidente della Commissione UE, sarebbe una vera e propria lite. Dall’analisi attenta del labiale, pare proprio che il primo ministro del Regno Unito sia risentita per un aggettivo utilizzato dal politico lussemburghese. “Come mi hai chiamata? Mi hai definita ‘fumosa’”, incalza la May. “No, non l’ho mai fatto”, pare sia la risposta di Juncker.

Nel pomeriggio, incalzato dai giornalisti sul video che nel frattempo è finito in Rete diventando rapidamente virale, Juncker ha dichiarato: “Pensava l’avessi criticata, ma le ho spiegato che la parola ‘nebulosa’ era riferita allo stato del dibattito nel Regno Unito. Ho seguito la discussione ai Comuni e non so a cosa puntino - si difende ancora il presidente della Commissione UE - , per questo dicevo nebuloso, nebbioso. Dopo aver controllato quello che ho detto, mi ha baciato”.