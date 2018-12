Manovra: oggi vertice a Palazzo Chigi, presente anche Tria

Di redazione Blogo.it domenica 16 dicembre 2018

Tensione nella maggioranza di governo: oggi è in programma un vertice a Palazzo Chigi per le ultime correzioni alla manovra, altrimenti sarà infrazione

Manovra, oggi vertice di governo a Palazzo Chigi. Sul tavolo ci saranno soprattutto pensioni e reddito di cittadinanza, poiché senza un passo indietro su queste due misure sarà praticamente impossibile reperire i 5 miliardi di euro necessari per evitare che l’UE faccia partire la procedura d'infrazione. Inevitabilmente, si parlerà anche di ecotassa sulle auto: la misura voluta fortemente dal Movimento 5 Stelle è osteggiata senza se e senza ma dalla Lega, che ha pronto un emendamento apposito per cancellarla. Insomma, nonostante le parti neghino, c’è tensione all’interno della maggioranza e siccome il tempo stringe, tutto diventa più difficile.



Secondo quanto riferisce l’Ansa, per provare ad uscire dallo stallo è stato convocato per domenica sera un vertice a Palazzo Chigi, al quale parteciperanno ovviamente il premier Giuseppe Conte, i due vicepresidenti del Consiglio Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ma anche il ministro del Tesoro Giovanni Tria, il ministro per il Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro e i sottosegretari che in Parlamento stanno seguendo la manovra. Per provare a superare la questione ecotassa, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe esserci una rimodulazione dei bonus e dei malus.

Manovra: la minaccia dell'esercizio provvisorio

Intanto, sempre nella giornata di oggi, è atteso a Roma il leader carismatico del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo. Il comico genovese dovrebbe incontrare i suoi rappresentanti politici per fare il punto della situazione. La legge di bilancio, infatti, continua ad essere quasi “in ostaggio” e mancano esattamente 16 giorni all’esercizio provvisorio. L’esame in Commissione di Palazzo Madama non è ancora iniziato e a meno di sorprese sarà una sorta di blitz che si concluderà con un maxiemendamento tra martedì e mercoledì. Stando a quanto riferisce sempre l’Ansa, Salvini avrebbe proprio utilizzato lo spauracchio dell’esercizio provvisorio come “minaccia” nei confronti degli alleati pentastellati per superare lo stallo.