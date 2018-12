Scivolone di Salvini: alla festa dei tifosi del Milan abbraccia un capo ultrà spacciatore

17 dicembre 2018

Ed erano presenti anche altri "personaggi" indagati per rapporti con la 'ndrangheta.

Matteo Salvini è ancora nel suo "momento d'oro" e continua a essere osannato da molta gente, per questo si sente forte e convinto di poter fare tutto quello che vuole, senza rispettare le regole (tra le più banali quella di non indossare la cravatta alla Camera) e senza tenere conto del ruolo che ricopre, quello di ministro dell'Interno.

La prima preoccupazione di un ministro dell'Interno è quello della lotta alla criminalità, senza distinzioni. Invece Salvini le distinzioni continua a farle ed eccolo che se uno spacciatore o un indagato per rapporti sospetti con la criminalità organizzata è anche ultrà del Milan, non fa nulla... è una persona perbene e merita l'abbraccio del ministro dell'Interno e vicepremier.

È quello che è successo ieri all'Arena Civica di Milano dove c'è stata la festa per i 50 anni della Curva Sud, ossia del tifo organizzato del Milan. Una festa di cui Salvini non sapeva nemmeno se gode o no del patrocinio del Comune e alla quale si è presentato irritandosi anche un po' per alcune domande più che legittime, come, per esempio, quella incentrata sul fatto che per un ministro dell'Interno può risultare sconveniente farsi vedere a una festa di ultrà.

Per quanto ci possa essere un'alta percentuale di "persone perbene" nella curva del Milan, è anche vero che non mancano non solo gli indagati, ma anche i condannati, come quello che ieri Salvini ha abbracciato calorosamente e che solo pochi mesi fa è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta per traffico di droga e che ha patteggiato un anno e mezzo di reclusione (riconoscendo dunque di essere uno spacciatore). E non mancavano nemmeno gli indagati per rapporti con la 'ndrangheta.

E cosa ha risposto Salvini quando gli è stato fatto notare che c'erano indagati tra gli ultrà?

"Io stesso sono indagato. Sono un indagato in mezzo ad altri indagati"

Poi ha aggiunto:

"Io sono per il tifo corretto, colorato e colorito. Episodi di violenza non mi appartengono e non appartengono a nessuno sportivo. Questi tifosi sono persone perbene, pacifiche, tranquille. Loro portano colore con un coro, un tamburo, una bandiera. La violenza è un'altra cosa"

Sì, ma in questo caso il problema è che le persone con cui lui ha festeggiato i crimini li hanno commessi comunque, anche se non allo stadio. Sarebbe interessante che cosa ne pensano i suoi colleghi di governo del MoVimento 5 Stelle che erano soliti urlare "onestà"... Ma Salvini non è onesto nemmeno nelle piccole cose. Un esempio? Nelle sue dirette Facebook si è vantato per mesi di aver smesso di fumare e invece ieri è stato beccato dalle telecamere mentre fumava una sigaretta.