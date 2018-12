Compleanno di Papa Francesco: il messaggio di Mattarella per il genetliaco di Bergoglio

lunedì 17 dicembre 2018

Il Presidente della Repubblica sceglie termini molto formali per fare gli auguri al Pontefice.

Papa Francesco oggi compie 82 anni e sta ricevendo messaggi di auguri da tutto il mondo, ovviamente anche da parte del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, che gli ha scritto una lettera in cui ha approfittato per fargli i complimenti per il suo operato e per augurargli buone feste.

Mattarella ha utilizzato un linguaggio forbito e formale, parlando di genetliaco e non di compleanno:

"Nella lieta ricorrenza del Suo genetliaco desidero porgerLe, a nome del popolo italiano oltre che mio personale, i più fervidi auguri e le più sentite felicitazioni"

Poi è passato ai complimenti:

"Con il Suo alto magistero, ribadito in occasione dei numerosissimi incontri e dei significativi viaggi apostolici effettuati quest'anno, Vostra Santità ha consegnato alle Nazioni visitate e all'intera Comunità Internazionale un pressante invito ad affrontare con coraggio e secondo giustizia le sfide dell'oggi, ricorrendo al dialogo e alla comprensione per sanare le ferite sociali e condurre i popoli alla riconciliazione"

E ha sottolineato l'importanza dei rapporti con l'Italia, ricordando anche la canonizzazione del Beato Paolo VI:

"La Sua sollecitudine nei confronti dell'Italia - della quale Le sono particolarmente grato - ha trovato un momento eccezionalmente significativo nella canonizzazione del Beato Paolo VI, straordinario esempio di pastore capace di coniugare l'afflato di servizio alla Chiesa universale con la fedeltà alla matrice culturale che ha sempre nutrito il suo spirito generoso e il suo vivacissimo intelletto"

Infine ha posto l'attenzione sulle imminenti festività natalizie:

"Con viva gratitudine nelle prossime settimane milioni di uomini e donne, credenti e non credenti, guarderanno a Roma e si porranno in ascolto delle Sue parole, portatrici di messaggi di speranza universale e di un richiamo a una più autentica testimonianza dei valori spirituali e morali riassunti nella festa del Natale"

Formale anche la chiusura del messaggio: