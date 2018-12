Manovra, Moscovici: "Ottimista per accordo con lʼItalia"

Di redazione Blogo.it martedì 18 dicembre 2018

Pierre Moscovici, commissario europeo agli Affari Economici si dice ottimista in merito ad un accordo con l’Italia sulla manovra: procedura d’infrazione più lontana

La procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per la manovra finanziaria si allontana. È quanto lascia intendere il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici. Dopo le lunghe trattative tra il governo italiano e l’UE, oltre che le ultime sforbiciate apportate alla legge di stabilità, pare che l’intesa sia molto vicina. "Sto lavorando alacremente - dichiara Moscovici - , giorno e notte, perché l'Italia non venga sanzionata. Ho buone speranze che ci riusciamo, perché non solo non utilizziamo due pesi e due misure ma non mi piace l'ingiustizia".

In questi giorni si è parlato tanto anche dello sforamento dei conti da parte della Francia, che il commissario europeo agli Affari economici bolla immediatamente come "temporaneo".

Di Maio: "Quota 100 a febbraio e reddito di cittadinanza a marzo" Luigi Di Maio è tornato a difendere la manovra economica nel corso di un'intervista radiofonica a Radio 2

In questi giorni il ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini, è stato tra i più attivi nel sottolineare l’utilizzo di due pesi e due misure da parte dell’UE nei confronti di Italia e Francia. L’eurocommissario Moscovici evidenzia invece come tra i due casi ci siano "grandi differenze" perché "in Francia ci sta una emergenza sociale, delle misure eccezionali, su un anno con uno sforamento temporaneo. È autorizzato dalle regole. Sull'Italia ci sta una politica di rilancio su 3 anni".

Salvini: "Per la manovra lavoreremo anche a Natale"

L’apertura di Moscovici fa tirare un sospiro di sollievo al vicepremier Matteo Salvini, che dichiara: "Noi abbiamo fatto tutto il possibile per mantenere gli impegni presi con gli italiani sul lavoro, le scuole, gli ospedali, la sicurezza e adesso ci aspettiamo altrettanto buonsenso da parte di Bruxelles". L’esame della manovra in Parlamento è però in grande ritardo e per scongiurare il rischio dell’esercizio provvisorio "contiamo entro la fine dell'anno, a costo di lavorare anche a Natale e a Capodanno, di offrire agli italiani l'inizio di un percorso che smantella la legge Fornero - insiste Salvini - , che toglie le tasse alle partite Iva, che aiuta famiglie e imprese".