Roma: le buche saranno riparate dall'Esercito, emendamento in manovra

Di redazione Blogo.it martedì 18 dicembre 2018

Il piano in un emendamento alla manovra e già approvato al Senato: saranno stanziati 240 milioni di euro per riparare 200 chilometri di strade

Le buche di Roma (ma non solo) saranno riparare dall’Esercito. È quanto prevede un emendamento alla manovra finanziaria già approvato al Senato e presentato dal vicecapogruppo del M5S alla Camera Francesco Silvestri. Secondo quanto stimato in Campidoglio, scrive oggi ‘Il Messaggero’, a carico della Difesa ci saranno i lavori per la sistemazione di 200 chilometri di strade per un costo complessivo di 240 milioni di euro. In un primo momento, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, aveva chiesto al governo 180 milioni di euro, ma il provvedimento fu cassato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria e dalla sottosegretaria Laura Castelli nell’ottica di un intervento strutturale nella capitale.

L’emendamento presentato da Silvestri e che pare abbia messo d’accordo già prima cittadina e Ministro della Difesa, prevede invece lo stanziamento di risorse ad hoc per due anni per sistemare le buche e rifare le strade con il coinvolgimento dei soldati speciali del Genio militare. Gli interventi più massicci degli stessi saranno proprio a Roma, ma una fonte vicina a Silvestri fa sapere che potranno operare in tutta Italia, ove ce ne fosse bisogno.

Roma, Virginia Raggi: "Anche i rom hanno diritto alla casa popolare" La sindaca di Roma Virginia Raggi, rispondendo a un bambino nomade, ha detto che anche i rom hanno diritto alla casa popolare. Ecco che cosa ha spiegato al ragazzino.

Roma: l'Esercito comprerà le macchine asfaltatrici

Entrando nello specifico dell’emendamento, per il 2019 ci dovrebbe essere l’erogazione di 5 milioni di euro al Genio militare per consentire l’acquisto delle macchine asfaltatrici, mentre al Campidoglio andrebbero 60 milioni di euro per l’acquisto del bitume. La disposizione sarebbe stata definita nella giornata di domenica, con l’ok di tutti i vertici del Movimento 5 Stelle. Esulta il promotore silvestri: "È stata una grande operazione politica di raccordo tra governo, Parlamento e Campidoglio. Abbiamo lavorato insieme per il bene di Roma. Portiamo la tecnologia del Genio militare per le strade romane, al servizio dei romani. È una piccola, grande, rivoluzione per la città - insiste - . E non era affatto una soluzione scontata: bisogna ringraziare la grande professionalità dimostrata da tutte le parti in gioco. Quando la politica è fatta con la P maiuscola, e si occupa come in questo caso di sicurezza e benessere delle persone, allora porta risultati tangibili per la vita dei cittadini".