Cesare Battisti ricercato dall'Interpol: potrebbe aver lasciato il Brasile

Di redazione Blogo.it martedì 18 dicembre 2018

Cesare Battisti continua a risultare latitante in Brasile, ma ora non si esclude che sia già riuscito a lasciare il Paese e anche l'Interpol si è messa sulle sue tracce.

Proseguono senza sosta in Brasile le ricerche dell'ex terrorista italiano Cesare Battisti, in fuga da quando è stato emesso un mandato d'arresto nei suoi confronti, primo passaggio verso l'estradizione in Italia già firmata dal Presidente brasiliano in uno degli ultimi atti prima di lasciare il post al nuovo eletto Jair Bolsonaro.

Il sito brasiliano G1 sta seguendo la vicenda da vicino e oggi riferisce che anche l'Interpol ha inserito Cesare Battisti nella lista dei ricercati a livello internazionale - al momento il sito dell'Interpol non ha ancora inserito la scheda dell'ex terrorista - e che nella giornata di ieri la polizia federale ha eseguito due raid in due diversi indirizzi di San Paolo dopo aver ricevuto soffiate anonime circa la possibile posizione di Battisti.

Al momento, comunque, le ricerche dell'uomo, condannato in Italia all'ergastolo per quattro omicidi, procedono senza che su Battisti sia stata messa una taglia. Lo ha confermato il Ministro dell'Interno Matteo Salvini - "Non metteremo premi o wanted. Lasciamo ai film quella roba lì. Ma sono fiducioso sul fatto che si possa risolvere positivamente" - mentre in queste ore il Brasile non esclude che Battisti sia già riuscito a lasciare il Paese alla volta di uno dei Paesi confinanti.