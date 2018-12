Manovra, cosa cambia e quali saranno i prossimi passaggi

Di redazione Blogo.it mercoledì 19 dicembre 2018

Oggi, mercoledì 19 dicembre, il Presidente del Consiglio riferirà al Senato sulle modifiche apportate alla manovra economica, mentre la Commissione UE analizzerà la lettera inviata ieri sera a Bruxelles.

Ieri sera, 18 dicembre 2018, l'esecutivo gialloverde sarebbe riuscito a raggiungere un accordo con l'Unione Europea sulla manovra finanziaria. O meglio, il governo di Conte ha rivisto il testo rispettando le linee guida della Commissione UE, che ora dovrà esprimersi su di esso. Da qui, mentre il vicepremier Luigi Di Maio era già pronto a festeggiare, l'invito alla cautela da parte di Giuseppe Conte, che preferisce attendere la replica dall'UE prima di stappare lo spumante.

Visto che il percorso della legge di bilancio è già in corso, il governo avrebbe previsto un maxi emendamento che andrà a correggere tutti i punti che avevano fatto storcere il naso all'Europa. Alle 12 di oggi il Presidente del Consiglio riferirà al Senato sulla manovra economica, nelle stesse ore in cui il collegio dei commissari europei si riunirà proprio per analizzare il testo inviato ieri sera dal governo italiano.

Al momento, quindi, nessuno dei diretti interessati si è sbilanciato sulle modifiche apportate alla manovra, ma le indiscrezioni anticipano che, al di là delle tante rassicurazioni fatte dai vicepremier Di Maio e Salvini nelle ultime settimane, il reddito di cittadinanza e la quota 100, cavalli di battaglia rispettivamente di M5S e della Lega, partiranno in ritardo rispetto al previsto.

Non solo. L'esecutivo avrebbe rimodulato una serie di agevolazioni, bonus e sconti fiscali riuscendo a tagliare fino a dieci miliardi di spese in deficit per il 2019, permettendo così al debito pubblico italiano di scendere un po'.

Nel dettaglio non sappiamo cosa e come è stato tagliato, ma possiamo prevedere che ci sarà un bel po' di malcontento, soprattutto tra gli elettori che tanta fiducia hanno dato in questi mesi al governo di Giuseppe Conte.

Tutto sarà rivelato nella giornata odierna e, salvo ritardi, sempre oggi potremo avere un primo responso da parte della Commissione UE. In caso di approvazione, l'esecutivo metterà in piedi il maxi emendamento che modificherà la legge di bilancio per un'approvazione definitiva del testo che dovrebbe arrivare entro il 31 dicembre 2018.

Mef: "accordo con l'Ue sulla Manovra" Mef: accordo con Ue sulla manovra per ora solo "informale". L'intesa potrà essere ufficializzata solo mercoledì prossimo dopo che la Commissione avrà valutato la proposta italiana. Da Palazzo Chigi si invita alla prudenza.

Foto | Palazzo Chigi