Manovra, Giuseppe Conte riferisce oggi al Senato

Di redazione Blogo.it mercoledì 19 dicembre 2018

Il Presidente del Consiglio illustra al Senato le ultime modifiche alla manovra finanziaria, quelle che dovrebbero convincere la Commissione UE ad evitare l'avvio della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

A poche ore dalle sostanziali modifiche alla manovra finanziaria che dovrebbero convivere la Commissione Europea a non avviare la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, oggi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà al Senato sugli ultimi sviluppi, illustrando così per la prima volta cosa è stato deciso durante il vertice di ieri sera.

L'intervento di Conte è previsto per le 13 di oggi, nelle stesse ore in cui il collegio dei commissari europei si riunirà per analizzare il testo inviato ieri sera dal governo italiano.