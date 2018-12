Martina sulla manovra: "Sta arrivando un disastro. Governo scandaloso, è un insulto per gli italiani" | Video

Di redazione Blogo.it mercoledì 19 dicembre 2018

Il candidato alla segreteria del PD ha parlato al TG2.

Maurizio Martina è stato intervistato dal TG2 e ha parlato della manovra e della sua candidatura alla segreteria del PD. Quando il giornalista gli ha chiesto perché vogliano dare battaglia durissima al governo Conte, Martina ha risposto:

"Perché è scandaloso che questo governo non abbia ancora presentato al Parlamento una manovra compiuta, nessuno sa nulla, la Commissione sta aspettando. Non si è mai visto uno spettacolo del genere e questo è un insulto per gli italiani, le famiglie, le imprese, i lavoratori e tanti che stanno aspettando delle risposte e non le hanno"

Sul congresso PD che si terrà a marzo 2019, l'intervistatore ha fatto notare che la maggioranza dei renziani appoggia Martina, mentre l'"avversario" Zingaretti lo accusa di essere in continuità con il passato. Su questo punto l'ex ministro dell'Agricoltura ha detto:

"Io voglio rompere questi schemi, voglio fare un congresso che guardi alla prospettiva, che parli di futuro, basta con queste rappresentazioni tra di noi come se dovessimo guardare nello specchietto retrovisore. C'è bisogno di costruire una prospettiva, io lo faccio con tutti quelli che hanno voglia di dare una mano"

Martina ha più volte sottolineato la necessità di recuperare il rapporto con gli elettori 5 Stelle che sono rimasti delusi, ma al TG2 ha spiegato che questo non c'entra nulla con un eventuale dialogo con il MoVimento 5 Stelle, perché non si tratta di "operazioni di vertice", ma di un lavoro "cittadino per cittadino", soprattutto "in alcune aree del Mezzogiorno e non solo, per recuperare il rapporto con tanti elettori 5 Stelle oggi disillusi dal disastro di questo governo". I temi su cui puntare per raggiungere questo obiettivo, secondo Martina, sono: