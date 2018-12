Fotogallery: Salvini incontra Al Bano che gli regala il vino. I follower: "Lavorare mai?"

Matteo Salvini ha ricevuto Al Bano Carrisi che gli ha regalato uno dei suoi vini. Ecco le foto dell'incontro e i commenti dei follower.

A parte l'egocentrismo, le manie da maschio alfa, i comportamenti da bulletto, i figli avuti a destra e a manca da donne diverse, cosa hanno in comune Matteo Salvini e Al Bano? Forse la passione per il vino o almeno questo è quello che sembra dalle foto che oggi il ministro dell'Interno ha condiviso sulla propria pagina Facebook, scrivendo:

Sulla confezione del vino, Al Bano ha scritto: "Caro Matteo, buon Natale, buon tutto e buon Governo". E di certo ha rimediato una bella pubblicità per le sue "Tenute Al Bano Carrisi" davanti agli oltre tre milioni di follower di Matteo Salvini, tra i quali anche alcuni che gli rimproverano di non lavorare mai, ritenendo anche Al Bano una delle sue tante distrazioni.

Chiusa la parentesi dell'incontro con Al Bano, Salvini è poi tornato a commentare l'attualità politica e l'accordo raggiunto con l'UE sulla manovra e ha scritto:

"Aver evitato la procedura d’infrazione è la vittoria del Buonsenso per il bene dei cittadini italiani. Un plauso al presidente Giuseppe Conte che ha portato avanti la trattativa con Bruxelles con competenza, serietà e fermezza. Le misure che abbiamo promesso le faremo nei modi e nei tempi previsti, dallo smantellamento della legge Fornero al reddito di cittadinanza, fino al taglio delle tasse per Partite Iva, commercianti, professionisti e piccole imprese.

Ora avanti tutta con la manovra: soddisfatti dei risultati raggiunti che diventeranno soldi veri da gennaio, per aiutare milioni di italiani"