Tajani: "Si sono fatti dettare la manovra dall'UE. È una Caporetto"

Subito dopo l'annuncio dell'accordo raggiunto tra il governo Conte e l'UE sulla manovra economica, sono arrivate le reazioni delle opposizioni. Tra i primi a commentare c'è stato Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e Presidente del Parlamento Europeo, che ci è andato giù pesante con il suo giudizio:

Tajani poi ha rincarato la dose aggiungendo:

Il commento di Tajani va in direzione opposta rispetto a quello delle forze della maggioranza, visto che sia Luigi Di Maio, sia Matteo Salvini, sia lo stesso Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In particolare, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ha detto:

"A Giuseppe Conte va il mio plauso per lo straordinario lavoro e il risultato portato a casa in Europa sulla manovra, nel solo ed esclusivo interesse dei cittadini italiani. Il Presidente del Consiglio con coraggio e competenza è riuscito ad avere successo in un negoziato delicato con la Commissione Ue senza mai indietreggiare e senza tradire gli italiani. Anzi, portando avanti il dialogo con determinazione e a testa alta, scongiurando una procedura di infrazione che sarebbe stata, nei contenuti, davvero inaccettabile per il Paese"