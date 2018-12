Video: Silvio Berlusconi snobba il Premier Conte al Quirinale

Di redazione Blogo.it giovedì 20 dicembre 2018

Una mancanza di rispetto da parte del leader di Forza Italia.

Silvio Berlusconi non sa più fare "buon viso a cattivo gioco", sarà l'età, sarà che "rosica", ma il suo odio verso il MoVimento 5 Stelle lo ha fatto diventare un gran maleducato. Come potete vedere nel video qui sopra, ieri il leader di Forza Italia ha incrociato nei corridoi del Quirinale il Premier Giuseppe Conte, ma non si è degnato di salutarlo.

Berlusconi, addirittura, gli dà le spalle come se fosse uno qualunque (anzi, peggio) e senza tenere conto che, invece, Conte ricopre un'alta carica istituzionale. Lo stesso Conte ha provato ad avvicinarsi all'ex Cavaliere per salutarlo, ma anche quando una funzionaria del cerimoniale gli ha fatto notare che dietro di lui c'era il Presidente del Consiglio dei Ministri, Berlusconi si è limitato a dire "Ci sono loro che lavorano adesso" e non si è voltato a salutare.

Conte si è presto consolato con gli auguri e i complimenti da parte di alte cariche dello Stato e di altri ex Premier come Mario Monti che si è sbilanciato dicendo "Mancavano i due dioscuri, ma ha brillato di luce propria". In realtà uno dei "Dioscuri", ossia Luigi Di Maio c'era, mentre l'altro, Matteo Salvini, non si è presentato ufficialmente perché doveva presenziare alla recita di Natale della figlia (ma nel suo calendario risultava anche un comizio a Milano).

Tra coloro che si sono complimentati con Conte per come sono andate le trattative con l'UE, che hanno permesso di evitare la procedura di infrazione, c'è stato il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco.

Tra i presenti nella sala dei Corazzieri del Quirinale, dove c'è stato il tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie con il President della Repubblica Sergio Mattarella, c'erano anche la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, i ministri Riccardo Fraccaro, Giulia Bongiorno, Alfonso Bonafede e Alberto Bonisoli, l'ex premier Paolo Gentiloni, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti e il responsabile economico della Lega Alberto Bagnai. C'erano inoltre il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani e la sindaca di Roma Virginia Raggi.

