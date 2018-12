Video, Emma Bonino in lacrime in Senato: "Il più grave attacco alla democrazia"

Di redazione Blogo.it venerdì 21 dicembre 2018

La senatrice promette: "Non ho finito il mio impegno a difesa della democrazia".

Durante la discussione della manovra economica, ossia il disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", la senatrice Emma Bonino, eletta con Più Europa, è intervenuta nel corso della seduta presieduta dal vicepresidente Roberto Calderoli e ha manifestato tutta la sua amarezza:

"Intervengo con grandissimo disagio, il disagio di chi per cultura, tradizione e pratica ha fatto del rispetto delle istituzioni il punto cardine della propria attività politica. Oggi compite un ulteriore, grave attacco, il più grave della storia della nostra Repubblica, alla democrazia rappresentativa, alla Costituzione, all'ordinamento liberale così come, seppure imperfetto, lo abbiamo conosciuto in questi anni"

In particolare, Bonino ce l'ha con il fatto che il Parlamento non abbia praticamente la possibilità di intervenire sulla manovra, sulla quale viene posta la fiducia senza farla passare dalle Commissioni:

"Che il Parlamento sia umiliato, esautorato, ridotto all'irrilevanza, direi quasi alla farsa, non è un trofeo del quale andare orgogliosi, non è un vulnus all'opposizione. È una ferita grave a tutti, al Paese e alla democrazia. Dopo tanto fracasso, tanta volgarità, tanto disprezzo per le istituzioni internazionali e non, una penosa e silenziosa retromarcia. Ed è bizzarro che un governo così sovranista, un governo 'prima gli italiani' poi si faccia dettare, dettaglio per dettaglio, la manovra dalle istituzioni europee"

Ai senatori della maggioranza che inveivano contro di lei durante il suo intervento, Bonino ha detto:

"Voi che non capite il senso delle istituzioni, non avete idea di quanto sia grave... ci passate sopra come rulli compressori, e un giorno serviranno anche a voi"

Emma Bonino ha poi promesso che continuerà il suo impegno a difesa della democrazia, ma quando ha concluso il suo intervento non ce l'ha più fatta ed è scoppiata in lacrime.

Il alto potete vedere il video di tutto il suo intervento.