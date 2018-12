USA, shutdown parziale del governo federale. Ecco cosa sta succedendo

Di redazione Blogo.it sabato 22 dicembre 2018

Ira di Donald Trump per la nuova interazione parziale delle attività governative negli Stati Uniti, la terza dall'inizio del 2018. Stavolta a provocarla è stato il mancato accordo sulla legge di bilancio. Ecco cosa sta succedendo.

Per la terza volta durante la presidenza di Donald Trump, gli Stati Uniti sono in shutdown parziale: parte delle attività governative sono state interrotte durante la notte a causa dell'impossibilità di raggiungere un accordo sul bilancio di governo per il 2019.

A provocarlo è stato di fatto lo stesso Trump, che ha imposto l'inserimento di 5 miliardi di dollari per il finanziamento della costruzione del muro al confine del Messico. La Camera, a maggioranza repubblicana, ha già approvato la fondazione del muro per 5,7 miliari di dollari, ma il testo non sarà approvato dal Senato, dove i repubblicani hanno soltanto 51 seggi e sono invece necessari 60 voti.

Da qui, vista l'impossibilità di raggiungere un accordo, a mezzanotte è prontamente scattata la chiusura di un quarto delle agenzie governative degli USA. Tra queste ci sono quella che gestisce la sicurezza interna e le forze dell'ordine, ma anche quelle che gestiscono i trasporti, i parchi nazionali e la raccolta delle tasse.

Questo vuol dire che, fino a che non si riuscirà a sbloccare questo shutdown - il terzo dall'inizio del 2018: uno del 20 al 23 gennaio e un secondo, per poche ore, il 9 febbraio - questi dipartimenti resteranno chiusi e con loro si interromperanno anche le attività di loro competenza. O, vista l'importanza di alcune agenzie, lo staff sarà ridotto all'osso e non verrà pagato. Chi viene ritenuto non indispensabile verrà messo in aspettativa fino a nuove comunicazioni. I parchi e le riserve naturali, invece, sono già state chiusi al pubblico con effetto immediato.

Subito dopo l'annuncio, Donald Trump ha lanciato un messaggio alla nazione annunciando di aver annullato i propri impegni per le vacanze di Natale e auspicando una soluzione in breve tempo, attribuendo la responsabilità di tutto ai democratici che non vogliono accettare la costruzione del muro al confine col Messico.

OUR GREAT COUNTRY MUST HAVE BORDER SECURITY! pic.twitter.com/ZGcYygMf3a — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 dicembre 2018

Some of the many Bills that I am signing in the Oval Office right now. Cancelled my trip on Air Force One to Florida while we wait to see if the Democrats will help us to protect America’s Southern Border! pic.twitter.com/ws6LYhKcKl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 dicembre 2018