Di Maio e Mattarella, dall'impeachment all'angelo custode - VIDEO

Di redazione Blogo.it sabato 22 dicembre 2018

Luigi Di Maio elogia il Presidente della Repubblica come un "angelo custode del governo", ma appena sette mesi fa era sul piede di guerra e voleva chiederne la messa in stato d'accusa.

"Il presidente Mattarella è stato fondamentale, come garante della Costituzione, è stato un po' l'angelo custode del governo, ha sempre seguito con attenzione e in modo imparziale la legge di Bilancio e abbiamo evitato la procedura d’infrazione, ce l’abbiamo fatta": parola del vicepremier Luigi Di Maio, pronunciate il 21 dicembre durante la sua partecipazione ad Agorà su RaiTre.

Parole di stima e rispetto per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ben lontane dal duro attacco mosso dal leader del Movimento 5 Stelle soltanto pochi mesi fa, quando a pochi giorni dalla formazione dell'esecutivo gialloverde era pronto a chiedere la messa in stato d'accusa per il Presidente della Repubblica.

Neanche 7 mesi fa, dopo il veto messo da Mattarella a Paolo Savona come Ministro dell'Economia, la possibilità di Lega e M5S al governo sembra sfumata, ma poi nel giro di qualche giorno il nuovo esecutivo era già pronto al giuramento. Fa sorridere, quindi, a distanza di così poco tempo, un cambiamento così radicale di pensiero per Luigi Di Maio, che dopo le tante promesse scoprì l'impossibilità di procedere con l'impeachment per Mattarella e tutto finì nel silenzio assoluto, salvo poi riuscire a salire al governo insieme a Salvini.

Oggi, con Mattarella che ha lasciato l'esecutivo lavorare sulla legge di bilancio, l'astio del passato sembra archiviato definitivamente, ma i detrattori del vicepremier si stanno facendo più di una risata davanti all'ennesimo cambio radicale di visione di Luigi Di Maio.