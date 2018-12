Manovra, oggi il maxiemendamento al Senato: l'esame alla Camera slitta ancora

Di redazione Blogo.it sabato 22 dicembre 2018

Il maxiemendamento alla legge di bilancio arriva al Senato alle 14 del 22 dicembre 2018. Le dichiarazioni di voto inizieranno alle 20. Slitterà, invece, l'esame del testo alla Camera.

La presentazione del maxiemendamento alla legge di bilancio al Senato è confermata per le 14 di oggi, così come è confermato l'avvio delle dichiarazioni di voto a partire dalle 20 di oggi, ma la corsa contro il tempo si fa ancora più complessa a causa dello slittamento dell'arrivo del provvedimento alla Camera.

Il Presidente della Camera Roberto Fico, infatti, ha deciso di far slittare tutto di un giorno: in un primo momento aveva convocato i deputati per le giornate del 27 e 28 dicembre, ma stamattina è stato annunciato che il provvedimento arriverà in Commissione Bilancio della Camera il 27 dicembre, mentre la discussione in Aula si terrà il 28 e il 29 dicembre, avvero a ridosso della scadenza fissata del 31 dicembre 2018, termine entro il cui la legge di bilancio dovrà essere approvata.

Ogni ulteriore slittamento rischia di rendere più complessa l'approvazione della legge prima del nuovo anno.

Il prossimo appuntamento, quindi, è per le 14 di oggi al Senato. La sessione sarà pubblica e trasmessa in diretta sui canali ufficiali di Palazzo Madama.