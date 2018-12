Migranti, la nave Open Arms cerca un porto per 300 persone. Salvini: "Porti chiusi"

Di redazione Blogo.it sabato 22 dicembre 2018

"La mia risposta è chiara: i porti italiani sono chiusi! Per i trafficanti di esseri umani e per chi li aiuta, la pacchia è finita"

La nave umanitaria Open Arms è alla ricerca di un porto nel Mediterraneo in cui attraccare per far sbarcare i circa 300 migranti tratti in salvo in queste ultime ore in tre diverse operazioni di soccorso al largo di Tripoli.

A bordo dell'imbarcazione c'erano anche una donna e suo figlio neonato, dato alla luce mercoledì scorso su una spiaggia della Libia. I due sono stati fatti sbarcare in queste ore e accolti a Malta, che però ha rifiutato di far attraccare la nave per far scendere anche il resto dei migranti.

#ULTIMAHORA

Più di 300 persone in salvo a bordo dell' #OpenArms.

3 barche in pericolo di naufragio in un solo... Posted by Open Arms Europe on Friday, December 21, 2018

Dopo il no della vicina Malta, quindi, la nave è alla ricerca di un porto sicuro e l'Italia ha già dato una risposta negativa, arrivata come al solito dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini:

La nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola, ha raccolto 200 immigrati e ha chiesto un porto italiano per farli sbarcare, dopo che Malta (dopo aver fatto giustamente sbarcare una donna e un bambino) ha detto di no. La mia risposta è chiara: i porti italiani sono chiusi! Per i trafficanti di esseri umani e per chi li aiuta, la pacchia è finita.

🔴 La nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola, ha raccolto 200 immigrati e ha chiesto un porto italiano, dopo il rifiuto di Malta (che ha fatto sbarcare, giustamente, una donna e un bambino).

La mia risposta è chiara: i porti italiani sono CHIUSI!

Per i trafficanti di esseri umani e per chi li aiuta, la pacchia è finita. Posted by Matteo Salvini on Saturday, December 22, 2018

Open Arms denuncia Italia e Libia. Palazzotto (Leu): "Non è possibile che l'Italia faccia accordi con loro" La Ong Open Arms denuncia Italia e Libia per omicidio colposo e omissione di soccorso. Le parole in conferenza stampa di Erasmo Palazzotto e Marc Gasol.

Foto | Open Arms