Gilet gialli bloccano confine italiano, a Parigi arrestato il leader. Un'altra vittima in Francia

Di redazione Blogo.it sabato 22 dicembre 2018

Francia, altro sabato di ordinarie e violente proteste. E c'è un'altra vittima, la decima

Un altro sabato di violente proteste dei gilet gialli in Francia nella giornata che ha visto l'arresto del loro leader Eric Drouet e il nuovo blocco alla frontiera italo-francese, lungo l'autostrada A8, tra Mentone e Ventimiglia.

Gilet giallo bloccano confine italiano a Ventimiglia

Qui oltre un centinaio di gilet gialli verso le 13 ha bloccato la frontiera tra Italia e Francia provocando disagi e rallentamenti in tutti e due i sensi di marcia mentre questa mattina un altro gruppo di attivisti aveva bloccato il passaggio al traforo del Monte Bianco.

Il blocco della frontiera tra Italia e Francia da parte dei gilet gialli c'era già stato l'8 dicembre scorso. Verso le 15 di oggi la manifestazione di protesta al confine italiano si è conclusa sotto l'occhio vigile della polizia. Un analogo blocco ai confini tra Francia e Spagna è stato sgomberato dalle forze dell'ordine in mattinata.

L'arresto a Parigi di Eric Drouet

A Parigi i gilet gialli per il sesto sabato di fila sono stati protagonisti di disordini e scontri dopo essere partiti a sorpresa dal quartiere di Montmartre, a seguito dell'appello alla mobilitazione via web che sarebbe arrivato da parte di uno dei portavoce e leader del movimento Eric Drouet. Ci sono stati scontri con la polizia vicino all'Hotel de Ville, con l'impegno di gas lacrimogeni contro i manifestanti che hanno dato alle fiamme dei cassonetti della spazzatura. Drouet è stato poi arrestato per le accuse di manifestazione non organizzata, possesso di armi e partecipazione a raduno finalizzato a violenze e danneggiamenti.

Decima vittima in Francia

Intanto c'è da registrare la morte della decima persona dall'inizio della mobilitazione dei gilet gialli: un automobilista è rimasto ucciso in un incidente a Perpignan, capoluogo dei Pirenei Orientali, nel Sud della Francia, incidente provocato da un blocco stradale degli attivisti.