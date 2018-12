Video: la Sora Cesira prende in giro i politici italiani per i problemi con il congiuntivo

Di redazione Blogo.it sabato 22 dicembre 2018

Da Di Maio a Renzi, da Conte a Razzi, gli strafalcioni dei politici in Aula e in tv...

Fa un certo effetto vedere insieme in un solo video tanti errori grammaticali tutti insieme, soprattutto se a commetterli sono persone che dovrebbero avere un alto grado di cultura, ossia i politici. La Sora Cesira ne ha raccolti un po' e li ha messi in un divertentissimo video con un sottofondo musicale molto particolare: la parodia di Something stupid, celebre canzone cantata da Robbie Williams e Nicole Kidman.

Il testo della Sora Cesira, però, è molto diverso dall'originale e racconta di come gli stranieri Williams e Kidman potrebbero imparare facilmente l'italiano dai politici del nostro Paese senza avere paura di fare figuracce, perché tanto già i "teachers" ne fanno tanti... Dai problemi con il congiuntivo di Luigi Di Maio e Giuseppe Conte alle scelte lessicali sbagliate di Beatrice Lorenzin, dai vari balbettamenti in Aula sia alla Camera sia al Senato, la collezione è davvero ricca. Non mancano ovviamente Matteo Renzi e Antonio Razzi.