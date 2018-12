Prodi: "L'Europa è necessaria, altrimenti saremmo schiavi di Usa e Cina"

sabato 22 dicembre 2018

Ai microfoni di Rainews l'ex Premier spiega perché l'Europa non va buttata via.

Romano Prodi non ha mai smesso di credere nell'Europa, anche se ne ha sempre sottolineato le criticità. Oggi, ai microfoni di Rainews, ha ribadito la sua posizione, mettendo in evidenza che l'UE è necessaria perché, altrimenti, Italia o Germania o Francia separatamente non valgono nulla e sarebbero schiacciate dai colossi Usa e Cina.

L'ex Premier ha detto:

"L'Europa è l'unica prospettiva per dare un futuro ai nostri figli e ai nostri nipoti. L'Europa è necessaria, ma è come un pane mezzo cotto e mezzo crudo, non è mai buono, ma invece di buttarlo via bisogna cuocerlo"

In particolare, Prodi ha fatto notare come le più grandi aziende del mondo, da Amazon a Apple fino ad Alibaba sono americane o cinesi, per questo dice:

"I padroni del mondo sono tutti americani e cinesi. Vogliamo proprio morire servi?"

Anche ieri Prodi aveva parlato di Europa all'Avvenire dicendo:

"Se riparte la politica riparte l’Europa. Quando costruimmo l’euro e l’allargamento, tutti erano contenti. Ritorniamo a una Europa che prende decisioni. È un nostro dovere perché davanti alla Cina e agli Usa siamo piccoli se restiamo divisi"

E aveva invitato tutti a mobilitarsi e a esporre la bandiera stellata dell'UE:

"Bisogna farlo, bisogna scendere tutti in campo. Ong, sindacati, parrocchie, partiti, singoli cittadini. Tutti insieme perché l’Europa è la sopravvivenza. Perché i dominatori del mondo sono tutti americani e cinesi e nello scontro tra giganti c’è un disperato bisogno di un saggio mediatore. Che non può essere che l’Europa"

Prodi ha anche detto la sua sul Global Compact, su cui l'Italia si è astenuta:

"Un governo che sceglie di astenersi persino su una semplice dichiarazione di principio. Dovevamo mettere una firma sotto un richiamo etico, dovevamo sottoscrivere un generico ‘cerchiamo di essere buoni’ e invece abbiamo preferito astenerci. Lo sa cosa vuol dire? Gli interessi elettorali hanno vinto sulla solidarietà. Io direi sull’anima"