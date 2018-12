Tsunami, Papa Francesco: "Non manchi la solidarietà della Comunità internazionale"

Durante l'Angelus di oggi, domenica 23 dicembre 2018, Papa Francesco ha voluto dedicare qualche parola alle popolazioni dell'Indonesia che sono state colpite dallo tsunami che ha provocato centinaia di vittime.

Indonesia, tsunami fa una strage: 222 morti nello Stretto della Sonda Indonesia: oltre 160 morti nello Stretto della Sonda a causa di uno tsunami, provocato dall'eruzione del vulcano Krakatoa

Il Pontefice prima ha chiesto a tutti di pregare per loro:

"Invito tutti ad unirsi a me nella preghiera per le vittime e i loro cari. Sono spiritualmente vicino agli sfollati e a tutte le persone provate"

Poi ha fatto un appello:

Tra gli argomenti affrontati oggi da Papa Francesco c'è anche quello dei migranti, che gli è sempre molto caro. In vista del Natale si è rivolto a tutti coloro che sono lontani dalle proprie famiglie e ha detto:

"Il Natale è il momento di tornare in famiglia, ma tante persone non hanno questa possibilità. Dio non vi dimentica e non vi abbandona. Se siete cristiani, vi auguro di trovare nella Chiesa una vera famiglia, dove sperimentare il calore dell'amore fraterno. E ai non cristiani, dico: le porte della comunità cristiana sono aperte"