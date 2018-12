Giuseppe Conte: "M5S e Lega resteranno uniti"

Di redazione Blogo.it lunedì 24 dicembre 2018

"Le forze politiche che sostengono il governo hanno dato prova di grande responsabilità in questi primi mesi e sono certo che il lavoro proseguirà"

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha voluto rispondere a mezzo stampa all'opposizione che aveva duramente criticato il comportamento dell'esecutivo gialloverde nei confronti del Senato nell'approvazion del maxiemendamento alla legge di bilancio, a cominciare dal Partito Democratico che ha già annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale.

Conte, intervistato oggi da La Stampa, ha precisato che a dettare le tempistiche non è stato l'esecutivo, ma la responsabilità dell'accaduto è da attribuire alle dure trattative con Bruxelles:

Tengo a precisare che le tempistiche di quest'anno sono state imposte da un negoziato con Bruxelles davvero molto complesso e tengo a sottolineare che non c'è stata alcuna deliberata volontà del governo di comprimere il vaglio del Parlamento.

Il premier ha elogiato il risultato ottenuto dal proprio esecutivo e assicurato che, quando all'inizio del nuovo anno partirà ufficialmente la campagna elettorale in vista delle prossime europee, non ci saranno problemi per la tenuta del governo, anche se ovviamente le due forze politiche al potere, Lega e M5S, dovranno farsi la guerra per accaparrarsi i voti:

Le forze politiche che sostengono il governo hanno dato prova di grande responsabilità in questi primi mesi e sono certo che il lavoro proseguirà nell'interesse dei cittadini italiani. Da parte di tutti c'è una profonda condivisione di quel desiderio di cambiamento che è scritto nero su bianco nel contratto di governo: entrambe le forze politiche hanno interesse a proseguire in questa direzione e sanno che i cittadini non capirebbero una inversione di rotta.

Dopo le rassicurazione di Luigi Di Maio e Matteo Salvini, anche Giuseppe Conte assicura che l'esecutivo gialloverde resterà in carica ancora a lungo.

