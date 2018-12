Alessia Morani e la foto fake di Giuseppe Conte con la chitarra con il capotasto

lunedì 24 dicembre 2018

La domanda è: a che pro? Per quale motivo rendersi ridicoli e abbattere la già minima credibilità che si possiede pubblicando una foto palesemente fake del Presidente del Consiglio? Eppure Alessia Morani lo ha fatto, arricchendo la sua lunghissima collezione di figure barbine.

La deputata del PD ieri sera ha postato una foto di Giuseppe Conte che suona la chitarra davanti ai bambini ricoverati presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che è andato a trovare ieri pomeriggio per portare loro dei regali di Natale. Sia chiaro, queste sono operazioni che, a nostro avviso, non andrebbero "sponsorizzate", e soprattutto non andrebbero pubblicate le foto dei minori. Ma va be'... Conte lo ha fatto ed è stato osannato dai suoi follower.

Tuttavia, la deputata del PD Alessia Morani ha fatto di peggio. La foto di Conte che ha pubblicato, infatti, è un fake, tutto per poter scrivere una battuta:

È tutto meravigliosamente finto. D’altronde #Conte finge di fare il presidente del Consiglio e può fingersi anche chitarrista pic.twitter.com/UNBR4NRQPp — Alessia Morani (@AlessiaMorani) 23 dicembre 2018

Morani scrive: "È tutto meravigliosamente finto. D’altronde Conte finge di fare il presidente del Consiglio e può fingersi anche chitarrista". La differenza, infatti, tra la foto diffusa da lei e quella originale è che nella fake è stato aggiunto un capotasto, che è uno strumento che rende un po' più semplice suonare la chitarra.

La trovata è stupida in partenza: anche se fosse stato vero, anche se Conte avesse usato un capotasto, che male ci sarebbe stato? Sicuramente Morani ha ricevuto da qualcuno la foto modificata e l'ha condivisa, senza accertarsi se fosse vera o no.

Il MoVimento 5 Stelle ha replicato dicendo a Morani che deve chiedere scusa:

"Questo comportamento è reso ancora più grave dal fatto che la Morani non ha ancora cancellato la fake photo, che intanto gira sul web come fosse vera, e non ha ancora chiesto pubblicamente scusa al Presidente Conte e a tutti gli italiani per la diffusione di questa bufala che si aggiunge a tutte quelle diffuse dal Pd sulla manovra del Popolo. Raccontano sempre il contrario della verità utilizzando qualsiasi mezzo. Da oggi anche le fake photo.

Morani vergognati e chiedi pubblicamente scusa. Chiedeteglielo anche voi utilizzando l’hashtag #MoraniChiediScusa"

Intanto si potrebbe aprire una rubrica sulle figuracce social di Alessia Morani. Il materiale non manca mai...

