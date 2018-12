Martina: "Uniti contro il governo che affossa l'Italia. Il 29 dicembre davanti alla Camera"

Di redazione Blogo.it lunedì 24 dicembre 2018

E il 12 gennaio manifestazioni in tutte le piazze italiane.

Maurizio Martina già nei giorni scorsi aveva parlato di una mobilitazione contro la manovra e contro il governo Conte. Ieri ha dato una data precisa per un sit-in davanti alla Camera dei Deputati, il 29 dicembre, e oggi ha aggiunto anche il 12 gennaio per le proteste nelle piazze di tutta Italia.

Martina ha spiegato:

"In queste ore in Parlamento Lega e Cinque Stelle stanno consumando una rottura democratica, senza precedenti, pericolosa per il paese. Le loro forzature istituzionali e i contenuti della manovra che hanno imposto, oltre ogni normale possibilità di confronto, non possono passare sotto traccia. Occorre che il PD tutto si unisca e si apra alla partecipazione di quanti subiranno gli effetti drammatici di queste scelte. Nelle università e nelle scuole come nel sociale, nel mondo produttivo come in quello del lavoro"

Martina si è rivolto anche agli altri candidati alla segreteria del PD:

"Faccio un appello a tutti i candidati PD perché si promuova insieme per Sabato 29 dicembre prossimo davanti alla Camera dei Deputati un presidio per la democrazia e l’Italia e condivido la proposta di sviluppare questa mobilitazione anche a gennaio nelle piazze con presidi ovunque nel paese. Chiamiamo a raccolta tutte le energie che vogliono costruire un’alternativa popolare a questo governo illiberale e pericoloso per il nostro futuro"

Il PD ha anche confermato che farà ricorso alla Corte Costituzionale perché il governo ha violato "le regole contro il Parlamento e contro gli italiani". Martina ha definito la manovra del popolo "distruttiva".

Sul suo account FB Martina scrive che "per l'alternativa il Partito democratico c'è" e dà appuntamento davanti a Montecitorio il 29 dicembre e in tutte le piazze italiane il 12 gennaio. Sarà un banco di prova anche per i dem vedere in quanti aderiranno a questa loro iniziativa.