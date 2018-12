Salvini: "Reddito di cittadinanza? Per i furbi neanche un euro"

Il vicepremier è andato in visita agli anziani dell'Opera Pia Cardinal Ferrari.

Natale a Milano per Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno e vicepremier nella notte della Vigilia ha fatto gli auguri via radio alle volanti della polizia della sua città, mentre questa mattina è stato in visita agli anziani dell'Opera Pia Cardinal Ferrari.

Ovviamente ad attenderlo c'erano anche i giornalisti con i quali si è fermato a parlare per qualche minuto e ha risposto anche a domande sul reddito di cittadinanza, la misura tanto voluta dal MoVimento 5 Stelle di Luigi Di Maio. Su questo tema Salvini ha detto:

"Stiamo incrociando tutte le banche dati, stiamo incrociando i redditi: ovviamente se uno ha due o tre case o due o tre macchinoni, non vedrà un centesimo di euro. Chi ha un ricco conto in banca e pensa di fare il furbo, aggiungendo euro a euro, non ne vedrà uno. Vogliamo davvero aiutare gli ultimi, i dimenticati, quelli che il lavoro non lo cercano neanche più, a venti o a cinquant'anni"

Per quanto riguarda i tempi, sia per il reddito di cittadinanza sia per "quota 100" per le pensioni il governo conta di farcela entro marzo:

"Sono provvedimenti rivolti a milioni di italiani che avranno di più rispetto agli anni passati: diritto alla pensione, diritto a un lavoro e a ritrovarlo se l'hanno perso. Conto che entro la primavera si parta con tutti"

Salvini ha parlato anche dell'autonomia di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, che è invece un tema da sempre caro alla sua Lega e ha detto:

"Ci siamo dati dei tempi, entro metà gennaio la decisione finale dei ministri, entro metà febbraio la proposta finale del governo alle regioni che hanno chiesto l'autonomia"

Poi ha aggiunto che si stanno aggiungendo anche altre regioni, sia del Nord sia del Sud e ha definito l'autonomia regionale

"un passaggio storico, perché i soldi più vicini sono spesi dagli stessi cittadini: meno si ruba, meno si spreca e meno si spende. Credo quindi che sia una delle altre promesse che manterremo entro la primavera anche in questo caso"

