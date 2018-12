La provocazione: Salvini rapito dalle BR. L'artista: "Non è istigazione all'odio verso di lui"

Di redazione Blogo.it giovedì 27 dicembre 2018

Andrea Villa: "Mi sono ispirato a un'opera di Maurizio Cattelan".

Facebook ha rimosso un post che era stato pubblicato dall'artista torinese Andrea Villa e che, come potete vedere dall'immagine qui in alto, ritraeva Matteo Salvini imbavagliato, come se fosse stato rapito dalle Brigate Rosse. Il post è stato segnalato dal capogruppo della Lega a Torino Davide Ricca che ha spronato altri utenti a fare lo stesso e così il social network ha provveduto a oscurarlo.

Secondo Ricca questa "opera" di Villa, noto come "il Banksy torinese", ha superato il limite del cattivo gusto e la sua opinione è stata condivisa da altri politici e cittadini. C'è anche chi, come Giuseppe Sbriglio, ex consigliere e assessore nella giunta Chiamparino, ha fatto notare che il paragone con Aldo Moro è "troppo" e che sarebbe stato meglio raffigurare Salvini mentre fa "ciò che gli è più agevole", ossia mangiare, poi ha sottolineato come un rapimento non si augura a nessun essere umano, nemmeno a Salvini.

L'artista Andrea Villa si è difeso dicendo che questa immagine è in realtà una citazione dell'opera di Maurizio Cattelan "Natale '95", dove la stella rappresentata non è propriamente il simbolo delle Brigate Rosse, ma una stella di Natale e dunque la creazione vuole sovvertire i simboli natalizi, le estetiche e le retoriche dei buoni sentimenti. Villa scrive:

"Mi dissocio da qualsiasi istigazione all’odio nei confronti del politico. Io faccio satira su tutti i politici indiscriminatamente, Salvini si presta facilmente a queste ironie. Cito sempre i capolavori dell’arte contemporanea, che sono ancora poco conosciuti. Inoltre ho preso a pretesto una foto di Salvini che si era imbavagliato quando aveva partecipato alla trasmissione tv 'Otto e mezzo' su La7"

Salvini non l'ha presa benissimo:

"Se i 'democratici' di sinistra riportano in vita le Brigate Rosse contro di me è tutto normale... Una risata li seppellirà"

In realtà l'artista Andrea Villa non ha avuto l'appoggio di alcun politico di sinistra.