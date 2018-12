Codacons, nel 2019 ogni famiglia spenderà fino a 914 euro in più

Il Codacons lancia l'allarme per la nuova stangata: nel 2019 le famiglie italiane dovranno spendere fino a 914 euro in più rispetto al 2018.

Il 2019, nonostante la manovra finanziaria in fase di approvazione in Parlamento, rischia di lasciare ancora più vuote le tasche degli italiani. A dirlo è il Codacons, secondo il quale i tanti aumenti già annunciati richiederanno alle famiglie residenti in Italia si spendere fino a quasi mille euro in più, 914 euro per l'esattezza.

Sono tantissimi i settori in cui nel corso del prossimo anno sono previsti aumenti di prezzi e tariffe, a cominciare dal rincaro di quelle autostradali che andranno a gravare, in media, di 45 euro per ogni famiglia. A questi si aggiungono gli aumenti delle multe stradali e i gli aumenti dei i beni al dettaglio: +211 euro per nucleo familiare.

A gravare sensibilmente saranno anche i generi alimentari, per i quali le famiglie italiani arriveranno a spendere fino a 185 euro in più rispetto al 2018. Le famiglie che viaggiano o utilizzano i mezzi di trasporto dovranno mettere in conto di spendere fino a 67 euro in più, mentre 18 euro per nucleo familiare dovranno essere messi in cantiere per le tariffe RC Auto, il cui aumento è previsto per il 2019.

Almeno 62 euro in più a famiglia saranno richiesti dalle bollette energetiche e ben 149 euro dal rifornimento di carburante. Chi, inoltre, prevede di acquistare una nuova automobile a partire dal prossimo gennaio dovrà fare i conti con la nuova ecotassa:

La stangata media si aggirerà quindi attorno ai 914 euro a famiglia, ma potrebbe superare quota 3.400 euro nel caso in cui un nucleo, nel corso del 2019, acquisti una automobile nuova, a causa dell’Ecotassa varata dal Governo che colpirà pesantemente le vetture con emissioni dai 161 grammi/km di CO2 in su.

