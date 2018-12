Ncc bruciano manichino del ministro Di Maio: "schiavo dei tassisti"

Un manichino raffigurante il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio, con un cappio al collo, è stato bruciato oggi a Roma durante la manifestazione nazionale dei Noleggiatori con conducente (Ncc) che accusano il governo di favorire la "lobby dei tassisti".

"Di Maio schiavo dei tassisti" c'era scritto sul cartello attaccato al manichino che raffigurava il vicepremier e che è stato dato alle fiamme in Piazza della Repubblica al grido di "Di Maio vieni qui".

La nuova normativa di settore, che entrerà in vigore l'1 gennaio 2019, secondo i Noleggiatori con conducente porta alla "burocratizzazione eccessiva" quindi "alla chiusura di 80mila imprese e alla perdita di occupazione di 20mila lavoratori del settore. Tutto questo "se entrerà in vigore l'articolo 29/1 quater, contestualmente al Decreto".

I noleggiatori con conducente avevano già manifestato a Roma il 12 dicembre scorso, bloccando il centro della capitale e bruciando una bandiera del MoVimento 5 Stelle. In particolar modo viene contestato l'obbligo di tornare alla rimessa alla fine di ogni corsa perché impedisce ai Noleggiatori con conducente di prendere altre corse alla fine di un servizio, a differenza di quanto possono fare i taxi.

Come spiegano dall'Associazione Noleggio con Conducente della Campania: "Ritornare nel proprio garage a ogni corsa non solo è fuori ogni sano criterio economico, si aumenta traffico e inquinamento, e non si capisce perché si voglia far entrare in vigore questo provvedimento assurdo e incomprensibile". La norma in questione era stata inserita nel decreto Milleproroghe nel lontano 2008 ma è stata sospesa fino a oggi.