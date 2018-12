Manovra: commissione Bilancio della Camera vota mandato al relatore, il PD protesta

Di redazione Blogo.it venerdì 28 dicembre 2018

La commissione Bilancio della Camera ha approvato il mandato al relatore sulla Manovra, ancora tensione tra il governo e il Partito Democratico

La manovra fa un altro passo in avanti verso la definitiva approvazione: la commissione Bilancio della Camera ha approvato il mandato al relatore con i voti di Movimento 5 Stelle e Lega, ma non sono mancati i momenti di tensione con l’opposizione. Il Partito Democratico e Forza Italia hanno votato contro, ma le maggiori proteste sono derivate dal fatto che il testo è stato inviato in aula "senza discutere né votare" i circa 350 emendamenti alla legge di bilancio. La maggioranza annuncia l’approvazione definitiva il 29 dicembre, ma qualora si sforasse la data del 31 scatterebbe l’esercizio provvisorio.

Manovra: bagarre in Commissione

Prima del voto di giovedì sera, c’è stata tensione tra il ministro Giovanni Tria e i parlamentari del Partito Democratico. Mentre il titolare del Mef stava parlando, gli esponenti dell’opposizioni hanno fatto sentire le proprie lamentele. "Mi avete massacrato per un'ora, potrò rispondere o no?", le parole di Tria che hanno alimentato ulteriormente un botta e risposta che ha costretto il presidente Claudio Borghi a richiamare i commissari all’ordine. Queste le parole di Luigi Marattin, capogruppo del PD in commissione Bilancio alla Camera: "Una manovra che - sottolinea - , come certificato dall'ufficio parlamentare di bilancio, alza la pressione fiscale e diminuisce gli investimenti. E che per giunta nasce sei giorni fa e viene approvata senza che i due rami del Parlamento abbiano potuto esaminarla. Direi un capolavoro, sia nel merito che nel metodo".