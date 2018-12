Manovra: oggi il voto di fiducia alla Camera a partire dalle 17

Di redazione Blogo.it sabato 29 dicembre 2018

Dopo la bagarre di ieri, prevista un’altra giornata tesa a Montecitorio: dalle 17 il voto di fiducia sulla manovra, il governo deve evitare l’esercizio provvisorio

Manovra, oggi il voto di fiducia alla Camera dopo la bagarre di ieri con le opposizioni furiose per la compressione dei tempi e tutto ciò che ne è derivato. La maggioranza sta facendo una vera e propria corsa contro il tempo perché qualora non riuscisse ad approvare la manovra entro il 31 dicembre scatterebbe l’esercizio provvisorio di bilancio. Le opposizioni, con il Partito Democratico in testa, sostengono di non aver potuto leggere la versione finale della manovra. I dem hanno anche sporto ricorso alla Consulta, che si pronuncerà il prossimo 9 gennaio.

Manovra, Martina: "dal trionfalismo al buco nei conti, rischio recessione" Una manovra di bilancio che ha tradito il paese e che “rischia di mandare l'Italia in recessione”. A dirlo oggi ai microfoni di Tgcom24 è l’ex reggente del Pd Maurizio Martina. Pd presenta ricorso alla Consulta sulla modalità di approvazione della manovra.

Lega e Movimento 5 Stelle non si curano e caricano a testa bassa: a partire dalle 17 ci saranno le dichiarazioni di voto, mentre alle 18 prenderà il via la chiama. La votazione proseguirà fino alle 24 per via dei 244 ordini del giorno presentati al testo. La seduta poi riprenderà a Montecitorio alle 9 di domenica, con i deputati che saranno chiamati agli straordinari in un giorno di festa.