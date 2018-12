Manovra: la Camera riprende l'esame, voto finale entro oggi

Di redazione Blogo.it domenica 30 dicembre 2018

Dopo il voto di fiducia di ieri sulla manovra, con nuova bagarre in aula e sit-in del Pd fuori da Montecitorio, la Camera dei deputati ha ripreso l'esame della legge di bilancio. Il voto finale per il via libero definitivo alla manovra è atteso per la giornata di oggi: se non dovesse essere approvata entro il 31 dicembre scatterebbe infatti l'esercizio provvisorio.

Prima delle dichiarazioni di voto finali ci sono da esaminare però tutti i 244 ordini del giorno sulla manovra stessa, manovra su cui pende un ricorso alla Consulta da parte del Pd per presunta violazione dell'articolo 72 della Costituzione.