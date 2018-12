Salvini: "Opposizioni ridicole, noi ridiamo soldi agli italiani"

Di redazione Blogo.it domenica 30 dicembre 2018

Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, replica così alle proteste dell’opposizione dopo l’approvazione della "manovra del popolo"

Matteo Salvini non ci sta e replica alle opposizioni. Dopo l’approvazione della manovra anche alla Camera, il Partito Democratico su tutti ha dichiarato battaglia campale nei confronti della maggioranza di governo. I dem hanno anticipato di voler scendere in piazza in tutta Italia dopo una prima manifestazione di ieri davanti Montecitorio, alla quale a dire il vero la partecipazione non è stata poi così massiccia.

Intanto, il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, replica così alle critiche ricevute anche da Forza Italia, partito con il quale la sua Lega è alleata in tante amministrazioni locali: "Ridicole le opposizioni che contestano una manovra economica che rimette nelle tasche degli Italiani più di 20 miliardi di euro. Gli Italiani - scrive su Twitter il leader del Carroccio - non hanno nostalgia di Monti, Renzi e Fornero, avanti tutta!". Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini.