Fico contro il Blog delle Stelle: "Democrazia non è sotto attacco"

Il presidente della Camera, Roberto Fico, replica ad un post, poi rimosso, pubblicato sul Blog delle Stelle e che parlava di "terrorismo mediatico e psicologico"

Roberto Fico si dissocia dall’ultimo post pubblicato e poi cancellato dal Blog delle Stelle, uno degli organi ufficiali del M5S. All’interno dell’articolo pubblicato sul blog pentastellato dopo l’approvazione della manovra alla Camera, si parlava di "terrorismo mediatico e psicologico" nei confronti degli italiani, di attacco da parte delle lobby e all’integrità della democrazia. Concetti dai quali il presidente della Camera dei Deputati si dissocia: "Da presidente della Camera dico che la democrazia non è sotto attacco. Tutti si esprimono in modo libero, le opposizioni fanno il loro lavoro: è loro diritto opporsi alla legge di Bilancio", ha detto Fico nell’aula di Montecitorio.

Il post ha generato polemiche proprio alla Camera soprattutto per l’utilizzo della parola "terrorismo", dalla quale si sono dissociati sia Fico sia la vicepresidente Mara Carfagna. Le affermazioni, bollate come "improprie" nell’aula di Montecitorio, sono state cancellate poco dopo dagli amministratori dell'organo ufficiale del Movimento 5 Stelle.

"Siamo sotto attacco - l’incipit dell’articolo - . Il governo, la Manovra del Popolo. La democrazia è sotto attacco. E' in corso una delle più violente offensive nei confronti della volontà popolare perpetrata in 70 anni di storia repubblicana. A sferrarla sono grandi lobby, poteri forti e comitati d'affari. Lottano per sopravvivere, per mantenere i propri privilegi, benefit, prebende, che si sono arbitrariamente assegnati in questi anni sulla pelle degli italiani. Con l'indegna complicità del Pd e di FI, eterni zerbini dei potenti.

E con la longa manus della stragrande maggioranza dei media, ipocrita cassa di risonanza di questi interessi corporativi. I vertici delle banche, assicurazioni, i grandi gruppi editoriali in perenne conflitto di interesse stanno inquinando il dibattito democratico con un vero e proprio terrorismo mediatico e psicologico. Giornali, Pd e FI da giorni continuano a ripetere: le banche saranno costrette ad aumentare i mutui, le assicurazioni le tariffe, i Comuni (la maggior parte di Pd e FI) aumenteranno l'Imu e le tasse locali, dai concessionari ci saranno rincari dei pedaggi. Sostengono che queste sono le conseguenze della Manovra del Popolo - si leggeva ancora - , del Governo del Cambiamento".

Questo è un vero e proprio ricatto morale. Il Pd e FI, l'eterno patto del Nazareno, sono complici di tutto ciò. In sostanza ci hanno mandato questo pizzino: attenzione a non colpire le banche, le assicurazioni, i concessionari, ovvero i nostri amici, perché vi scateneremo contro gli italiani con rincari generalizzati. Talmente sono collusi con questo sistema che Pd e FI hanno barattato la difesa degli italiani con la difesa dei propri interessi. Noi non siamo così. Stiamo scardinando decenni di privilegi. Non cederemo ai ricatti. Andremo avanti a testa alta, con il coraggio e l'ambizione di sempre: cambiare in meglio l'Italia. Sempre - concludeva il post poi cancellato - dalla parte del popolo".