Saldi invernali, il Codacons sicuro: acquisti in calo anche nel 2019

domenica 30 dicembre 2018

Il Codacons ha pubblicato le proprie previsioni sugli acquisti nel periodo degli sconti: -7% rispetto all’anno precedente, con spesa media per famiglia di 157 euro

I saldi invernali 2019 sono destinati ad andare male, peggio ancora dell’anno scorso. È quanto sostiene il Codacons, associazione di consumatori che ha diffuso le previsioni sulla propensione delle famiglie all'acquisto durante il periodo degli sconti di fine stagione. Si conferma, dunque, il trend degli anni passati, con un -7% su base annua e una spesa media a famiglia che si aggirerà sui 157 euro. Non ha dubbi il presidente Carlo Rienzi, che sentenzia: "I saldi invernali non basteranno a risollevare le sorti del commercio".

A supporto della sua affermazione, il numero uno del Codacons sostiene che il periodo dei saldi non si adeguato, cadendo immediatamente dopo le importanti spese per le feste natalizie; inoltre, i continui sconti reperibili su Internet hanno di fatto depotenziato notevolmente i saldi di fine stagione nei negozi tradizionali. "Si preannuncia un flop per le vendite - continua Rienzi - perché da un lato la data di partenza delle promozioni al termine delle feste natalizie e di Capodanno è assolutamente inadeguata, avendo le famiglie già svuotato i portafogli tra regali e spese alimentari; in secondo luogo i consumatori hanno modificato profondamente le proprie abitudini, spostando gli acquisti verso l'e-commerce che registra crescite delle vendite a due cifre e che può godere di sconti liberi tutto l'anno".

Insomma, i commercianti dovrebbero sostanzialmente rivedere le proprie strategie e farsi promotori di altri tipi di iniziative per invogliare i clienti all’acquisto: "In tale contesto i saldi di fine stagione appaiono inutili e obsoleti e andrebbero eliminati del tutto, per fare posto sia a iniziative come il "black friday" che registrano il grande favore dei consumatori, sia alla liberalizzazione degli sconti - conclude - , lasciando agli esercenti la facoltà di scegliere quando e come scontare la propria merce".