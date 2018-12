Migranti, Sea Watch e Sea Eye rinnovano l'allarme: "Ci serve un porto"

Di redazione Blogo.it lunedì 31 dicembre 2018

Le due navi sono da giorni alla ricerca di un porto in cui far sbarcare i 49 migranti tratti in salvo al largo della Libia. La Open Arms, invece, è sbarcata in Spagna.

La nave Open Arms, rimasta per giorni nel Mediterraneo alla ricerca di un porto sicuro in cui far sbarcare i migranti tratti in salvo prima di Natale, è al sicuro nel porto spagnolo di Crinavis da circa due giorni, ma ci sono altre due navi di ONG, la Sea Eye e la Sea Watch, ancora in stasi tra Malta e Lampedusa.

Le due navi battenti bandiera tedesca hanno salvato 49 migranti in totale e sono ora alla ricerca di un porto in cui sbarcare. La Sea Watch sta trasportando da nove giorni 32 migranti salvati al largo della Libia - inclusi quattro donne, tre adolescenti e tre bambini - mentre la Sea Eye ne sta trasportando 17 "provenienti da sette diverse nazioni africane".

Nessuno sta rispondendo agli appelli, né Malta né l'Italia che sono i Paesi più vicini alla posizione attuale delle due imbarcazioni. I volontari delle due Ong hanno già spiegato di essersi opporti alla consegna dei migranti alla Guardia Costiera Libica e in queste ore si sono rivolte direttamente al Ministro degli Esteri della Germania, sperando di una soluzione celere.