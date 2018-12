Il vescovo di Parma: "Coppie gay non saranno mai famiglia". Pizzarotti replica: "Lo rifarei oggi, domani e nei giorni a venire"

Il Sindaco di Parma riconosce i figli di coppie omogenitoriali, il Vescovo non è d'accordo.

A Parma è polemica tra sindaco e vescovo sulle coppie omogenitoriali. Lo scorso 21 dicembre il primo cittadino Federico Pizzarotti, pubblicando la foto che vedete qui in alto, ha scritto:

"Oggi è una data che non dimenticherò facilmente: ho sottoscritto il riconoscimento di figli di coppie omogenitoriali. Donare felicità e amore non può e non deve essere rivoluzionario. Quando la società corre più veloce della politica, è la politica a doversi adeguare ai cambiamenti della società, con il pensiero rivolto sempre verso i diritti della persona. Un diritto in più per un bambino o bambina, per una coppia che si vuole bene, non può e non deve essere visto come un torto per altri. Quando c’è amore la necessità è più forte di qualsiasi altra cosa. Parma è ancora una volta città dei diritti e della civiltà"

La replica del vescovo Enrico Solmi è arrivata durante un'omelia della messa celebrata nella parrocchia della Famiglia Di Nazareth, in via Navetta, ed è stata di questo tono:

"Due uomini e due donne che vivono assieme come marito e moglie non sono famiglia, anche se mettono al mondo dei figli, dirattamente o indirettamente. Anche se viene ratificata da una legge o in qualche comune di Italia, questa non è famiglia. Vivere sotto lo stesso tetto non basta per essere una famiglia. Fondamentale è la presenza di un uomo e una donna uniti nel matrimonio. La verità non è un pesce da tirare in faccia ma deve aiutare a fare chiarezza"

La risposta piccata di Pizzarotti è arrivata prontamente oggi: