Mattarella al Papa: la buona politica non alimenta le paure

Di redazione Blogo.it martedì 1 gennaio 2019

Il capo dello Stato: “non alimentare le paure e non lasciare spazio a nazionalismo, xenofobia, guerra fratricida”

Sergio Mattarella dopo il suo discorso di fine anno incentrato sui valori di unità e di comunità, contro ogni intolleranza, scrive a Papa Francesco un messaggio di auguri per il 2019 prendendo spunto da "La Buona politica al servizio della pace", il tema scelto dal Pontefice proprio per la 52esima Giornata mondiale della Pace che si celebra oggi. Il Presidente della Repubblica spiega che "una politica responsabile e lungimirante" è la sola che può rendere "più giusta e sostenibile la stagione che si è chiamati a governare".

Mattarella rivolgendosi a Francesco scrive: "Il tema 'La buona politica al servizio della pace', da lei scelto per la 52esima Giornata mondiale della Pace, offre a quanti detengono cariche pubbliche, soprattutto se esercitano potere di governo, l'opportunità di misurarsi con le stringenti esigenze di un servizio che deve essere sempre orientato alle più alte idealità, alla costruzione del bene comune, al rispetto dei diritti fondamentali, alla promozione della concordia tra i popoli". Per il Capo dello Stato è essenziale "non alimentare le paure e non lasciare spazio a nazionalismo, xenofobia, guerra fratricida".

Concludendo il messaggio di auguri, Mattarella a Papa Francesco dice di condividere "appieno l'ispirazione del suo messaggio, che tratteggia nitidamente la linea di discrimine tra la figura del buon politico e le degenerazioni dell'azione pubblica. Esso ci induce, personalmente e collettivamente, a vigilare affinché il nostro operato resti lontano da inadempienze, arbitrii, o contrapposizioni strumentali per farsi portatore di convivenza e di pace, mentre opportunamente ricorda che la responsabilità politica è attribuita a tutti i cittadini, senza il cui coinvolgimento non è possibile costruire forti e vitali istituzioni democratiche".

Tema del messaggio per la 52a Giornata mondiale della Pace