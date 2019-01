Brasile, Jair Bolsonaro si è insediato come nuovo presidente - FOTO

Di redazione Blogo.it martedì 1 gennaio 2019

Jair Bolsonaro ha giurato e si è insediato come nuovo Presidente del Brasile.

Jair Bolsonaro è a tutti gli effetti il nuovo Presidente del Brasile. Dopo aver battuto il rivale Fernando Haddad al secondo turno delle presidenziali lo scorso 28 ottobre, oggi l'ex capitano dell'esercito ha giurato nel corso della tradizionale cerimonia di insediamento ed è così succeduto a Michel Temer, che era alla guida del Brasile dal 31 agosto 2016.

Giunto alla sede del Congresso nazionale di Brasilia a bordo di una Rolls Royce d'epoca insieme alla moglie Michelle Reinaldo, nuova first lady del Brasile, Bolsonaro ha giurato e si è subito rivolto ai suoi connazionali, chiedendo loro il massimo appoggio per cambiare il destino del Brasile.

La sua figura resta molto divisiva in Brasile. Pur avendo battuto il suo avversario col 55% delle preferenze, le polemiche che hanno accompagnato la campagna elettorale di Bolsonaro non si sono placate con la sua vittoria e ora il suo insediamento. Il politico di estrema destra ha promesso di decapitare la profonda corruzione nel Paese e di dare un taglio alla criminalità, ma a preoccupare sono le sue vedute sul fronte dei diritti civili.

Bolsonaro ha assicurato che rispetterà la Costituzione del Brasile e che si impegnerà per far tutelare la democrazia, ma gran parte dei cittadini brasiliani non hanno dimenticato le sue dichiarazioni - e quindi il suo pensiero - sui diritti delle donne e delle persone omosessuale, così come quelli dei cittadini afro-brasiliani, ma anche la sua posizione sulla tortura e il suo scarso interesse per l'ambiente, un argomento assolutamente delicato viste le condizioni di rischio in cui si trova la foresta amazzonica.