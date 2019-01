Usa: lacrimogeni sui migranti al confine. Romney: "Trump è inadeguato"

Di redazione Blogo.it mercoledì 2 gennaio 2019

I gas usati per respingere circa 150 migranti arrivati dall'Honduras.

Secondo quanto riferisce l'Associated Press, le autorità americane hanno usato gas lacrimogeni al confine tra Stati Uniti e Messico, a Tijuana, per respingere circa 150 migranti che provenivano dall'Honduras e stavano provando a sfondare la recinzione. Sarebbero state almeno tre le raffiche di gas nella parte messicana della frontiera. Le autorità non hanno fatto distinzioni e tra i migranti presi di mira dai lacrimogeni c'erano anche donne e bambini. Pure alcuni reporter sono stati colpiti.

La polizia di frontiera ha fatto sapere che i lacrimogeni erano indirizzati verso chi lanciava pietre per impedire agli agenti di aiutare i bambini che stavano oltrepassando la recinzione. Ci sono stati 25 arresti nel corso di queste operazioni.

Intanto negli Stati Uniti in queste ore c'è anche un altro argomento che sta facendo molto discutere: le aspre critiche rivolte dall'ex candidato alla Presidenza repubblicano Mitt Romney nei confronti di Donald Trump. Romney, che domani giurerà come senatore, dopo la morte di McCain e l'uscita di scena di altri senatori dissidenti, si pone come l'anti-Trump nel Grand Old Party.

In particolare, Romney sostiene che Trump negli ultimi due anni e soprattutto nell'ultimo mese ha dimostrato di non essere all'altezza dell'incarico che ricopre. Ha criticato soprattutto le partenze a dicembre del capo del Pentagono Jim Mattis e del capo dello staff della Casa Bianca John Kelly, ai cui posti sono stati nominati "alti dirigenti di minore esperienza", in più, ha detto Romney, c'è stato "l'abbandono degli alleati che hanno combattuto accanto a noi".

Per ora Trump non ha commentato le esternazioni di Romney ed è invece più attento alle dichiarazioni del leader nordcoreano Kim Jong-un, che ha detto che se gli Usa non revocano le sanzioni, la Corea del Nord ripenserà l'accordo nucleare. Trump ha risposto di essere pronto a un nuovo summit con Kim Jong-un.