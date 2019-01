Renzi: "io non mollo. Posso tornare al governo" (Video)

Di redazione Blogo.it mercoledì 2 gennaio 2019

L’ex premier Matteo Renzi in una intervista a Oggi spiega che non può mollare lasciando la politica a chi va strizza l’occhio ai No vax e a chi predispone condoni

L’ex premier Matteo Renzi in una intervista a Oggi spiega che non può mollare lasciando la politica a chi va strizza l’occhio ai No Vax e a chi predispone condoni. Dice Renzi: "Non mollo di un centimetro, non lascio il futuro a quelli che contestano i vaccini e fanno i condoni, a quelli che dicono che la cultura non è importante".

Renzi difende poi il suo governo dicendosi "soddisfatto e tranquillo" per quella esperienza ma aggiunge che ha sbagliato "a sottovalutare la mole di fake news e fango che ci hanno buttato addosso". L'ex segretario Pd a proposito dell'esecutivo in carica spiega: "Gli italiani hanno scelto di andare con questi e io spero che vadano bene. Perché sono italiano e spero che i risultati li portino a casa" ma "penso che loro siano dei cialtroni".

Poi chiosa: "alla fine al governo ci posso anche tornare. Io sono molto fiero, felice e contento delle cose che ho fatto, anche degli errori e dei limiti". Renzi smentisce una volta di più se stesso. Quando propose il referendum costituzionale per il superamento del bicameralismo perfetto disse a più riprese, alla stampa, in tv e nelle aule parlamentari, che se avesse perso non solo sarebbe andato "a casa" ma avrebbe smesso "di far politica".