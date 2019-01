Salvini: "Basta privilegi ai clandestini, Orlando e De Magistris sono distratti o ignorano" [VIDEO]

Di redazione Blogo.it mercoledì 2 gennaio 2019

Le proteste di alcuni sindaci contro il "decreto sicurezza" non piacciono a Matteo Salvini che replica con una diretta su Facebook

Matteo Salvini replica a Leoluca Orlando e Luigi De Magistris che hanno anticipato di voler disattendere quanto previsto dal decreto sicurezza, uno dei cavalli di battaglia del ministro dell’Interno. "Sarò presto a Palermo per consegnare ai cittadini una villa vista mare confiscata a un mafioso - le parole del vicepremier - . Spero che nel frattempo il sindaco trovi il tempo di occuparsi dei tanti problemi della sua città, invece di disobbedire alle leggi approvate dal Parlamento". Durante una diretta Facebook - che annuncia di aver avviato per via delle tante telefonate ricevute dai giornalisti - Salvini ha ricordato che il dl sicurezza è stato approvato dalle istituzioni italiane e firmato dal Presidente della Repubblica, ragion per cui va rispettato in tutto e per tutto.

"Alcuni sindaci del Pd", ha proseguito il titolare del Viminale, hanno invece intenzione di non rispettare la nuova legge "alla faccia dei mille problemi che hanno i loro concittadini". Il leader del Carroccio ha fatto un elenco di tutti i servizi per i quali un cittadino italiano deve pagare, mentre agli immigrati sarebbe concesso tutto, subito e gratis: insomma, lo spot è sempre quello, “prima gli italiani”. "Prima dobbiamo pensare ai milioni di italiani poveri e disoccupati difendendoli dai troppi reati commessi da immigrati clandestini, poi salveremo anche il resto del mondo. Orlando, vuoi disobbedire? Disobbedisci - conclude Salvini - , non vi mando l'esercito".